黄循财：抗疫跨部门工作小组密切关注隐藏在社区内的冠病病例

（早报讯）MINDSville@Napiri智障人士之家近日暴发多起冠病确诊病例，抗疫跨部门工作小组密切关注这类隐藏在社区内的病例，也在思考接下来该采取的步骤。

联合领导抗疫跨部门工作小组的黄循财星期四下午（6月3日）在面簿上传视频时说，小组刚在今早展开虚拟会议，讨论疫情最新进展。他指出，MINDSville@Napiri智障人士之家出现多起确诊病例，提醒大家社区内仍隐藏着一些“神秘”病例。

Just sharing some thoughts for the day. Covid-19 remains at the top of our minds. Situation is highly fluid, and we all have to remain alert and vigilant. Posted by Lawrence Wong on Wednesday, June 2, 2021

“我们正在小心关注局势，也在思考接下来可能采取的步骤。”

黄循财提醒，我国对付的是传染性极高的病毒，这类病毒的传播速度前所未见，也会轻易形成大型感染群。他因此呼吁大家认真采取安全措施，尽量待在家中，若感到不适应立即求医并接受检测。

黄循财也说，政府会继续提升检测能力并尽快让更多人接种疫苗。“所以轮到你的时候，就应该尽快预约并完成接种。”

他最后强调，冠病仍然是首要挑战，由于局势变幻莫测，大家必须时刻保持警惕。