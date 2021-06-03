黄循财：抗疫跨部门工作小组密切关注隐藏在社区内的冠病病例

（早报讯）MINDSville@Napiri智障人士之家近日暴发多起冠病确诊病例，抗疫跨部门工作小组密切关注这类隐藏在社区内的病例，也在思考接下来该采取的步骤。
联合领导抗疫跨部门工作小组的黄循财星期四下午（6月3日）在面簿上传视频时说，小组刚在今早展开虚拟会议，讨论疫情最新进展。他指出，MINDSville@Napiri智障人士之家出现多起确诊病例，提醒大家社区内仍隐藏着一些“神秘”病例。
Just sharing some thoughts for the day. Covid-19 remains at the top of our minds. Situation is highly fluid, and we all have to remain alert and vigilant.Posted by Lawrence Wong on Wednesday, June 2, 2021
“我们正在小心关注局势，也在思考接下来可能采取的步骤。”
黄循财提醒，我国对付的是传染性极高的病毒，这类病毒的传播速度前所未见，也会轻易形成大型感染群。他因此呼吁大家认真采取安全措施，尽量待在家中，若感到不适应立即求医并接受检测。
黄循财也说，政府会继续提升检测能力并尽快让更多人接种疫苗。“所以轮到你的时候，就应该尽快预约并完成接种。”
他最后强调，冠病仍然是首要挑战，由于局势变幻莫测，大家必须时刻保持警惕。