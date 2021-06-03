散播色情照片群组 最后一被告判12个月强制性治疗

（早报讯）散播色情照片的最后一名群组管理者在认罪后，今早被判12个月的强制性治疗。

被告张旻轩（27岁）面对三项控状，包括传送猥亵视频和抵触影片法令的控状。控方以其中两项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

zaobao.sg之前报道，拥有4万名成员的手机社交群组“SG Nasi Lemak”，被踢爆在Telegram群体里专门散播与分享本地女子的色情视频和猥亵照片。

警方在2019年3月15日至10月3日间接获35起关于该群组的报案后，将4名群组管理者和成员逮捕，他们分别是一名18岁青年、李汉世（20岁）、管理员梁天伟（39岁）以及被告。前两者早前均被判12个月的缓刑监视，梁天伟则被判坐牢9周。

根据案情，警方10月14日逮捕被告后，在他的居家起获数个电子产品，当局从中获取427张照和99个猥亵视频。

被告后来承认他是色情群组的管理者之一，为了继续保留在群组内，要保持账户活跃，因此需散播色情照片和视频。

庭上揭露，被告约2013年开始患有严重抑郁症，而报告则指出，病情影响被告的判断能力，若被告接受定期治疗和服用药物，可控制病情。

法官最后接受报告建议，判被告12个月的强制性治疗，并警告他不要再犯罪。