被颜金勇、王乙康“射暗箭”？ 黄循财：这个梗十分好笑

（早报讯）政府跨部门抗疫工作小组三位联席主席日前记者会上的有趣互动被网民制成搞笑梗图。财政部长黄循财大方回应，认为“这个梗十分好笑”。

抗疫工作小组星期一全国直播记者会，两位联合主席——贸工部长颜金勇和卫生部长王乙康，在记者提问后同时望向财黄循财。黄循财和他们“对上眼”后，愣了一会儿，随后回答记者的问题。网上疯传他们互动的搞笑视频和图片。

其中，本地社交媒体平台SGAG把三人的表情截图后加工，在王乙康的图片标签“我的老板”，在颜金勇的图片标签“我的经理”，而黄循财的标签则加上“我”。

对于网上的搞笑梗图，黄循财昨日（6月2日）在面簿大方回应，表示也觉得十分好笑。“这与由谁来回答问题无关。我和其他联合主席一直紧密地合作抗疫。请大家在这段艰难时期一起保持团结！”

黄循财回应后，SGAG再度调侃黄循财，在他的贴文跟贴，问他是否又“中暗箭”（kena arrow），被抗疫工作小组推出来回应这件事，还说会继续创造更多梗图，来娱乐新加坡人。

不一会儿，王乙康也跟贴留言，告诉黄循财：“下次你也可以施展你的‘眼力’（eye power)！”。黄循财则回应，表示他已经等不及出席下次的记者会了。

当被问及梗图以及部长们如何决定由谁来回答问题，王乙康告诉《海峡时报》：“我们觉得那是黄循财最能回答的问题。有关于疫苗接种的问题时，我也能感觉到每个人的‘眼力’集中在我身上！”