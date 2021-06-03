妇女行动及研究协会建议 夫妇结婚一至两年就可申请离婚

（早报讯）目前夫妇结婚首三年内不能兴起离婚诉讼，妇女行动及研究协会考虑条例将让一些当事人更痛苦，向当局建议将三年期限减至一年，或长则两年，与澳大利亚、新西兰和加拿大的作法一致。

妇女行动及研究协会（AWARE）针对社会及家庭发展部一份与离婚相关的意见征询书，在今天（6月3日）提呈给当局的报告中，作出上述建议。

当局本月初发布意见征询书，就如何给予孩童和离婚者更好支持，以及该怎么减少离婚程序带来的怨愤，征求公众的看法。

妇女行动及研究协会执行董事林淑美在文告中，表示明白政府要保护婚姻制度，不要让人容易离婚。

但她促请政府重新考虑三年的期限，因为越来越多男女迟婚，意味着离婚会更迟。

“将期限缩短到一年，将让个别男女有机会赶快组成另一家庭，而不是拖延更久。”

该协会的15页报告集合其附属机构、义工和18名家事律师的反馈，所作的建议包括，男配偶在生活费的申请中，也应跟女性一样，享有同等权利。

它也建议加强生活费的执行力度，认为法庭应授权另外的机构执行生活费庭令，使执行庭令的措施更严格和有效。

该协会表示关注外国籍配偶在办理离婚时，因不熟悉本地法律制度而面对许多困难。

它建议当局自动延长这些外国人的长期访问准则，并让遭受家暴的配偶不必通过新加坡籍配偶，就能独立更新居留准证。

另外，针对当局建议让达成离婚共识的夫妻选择以更和睦的方式申办离婚，协会也表示支持。