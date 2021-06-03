美就业数据出炉前交投谨慎 海指小幅回升

（早报讯）美国非农就业数据周五出炉之前，各地市场交投谨慎。亚洲股市今天（6月3日）涨跌不一，伦敦股市开盘下跌，新加坡股市的海峡时报指数全天仅微增3.96点或0.13％，闭市报3165.00点。

在本地傍晚时分，香港以1.13％跌幅垫底，深圳、上海、吉隆坡和马尼拉分别跌0.34％、0.36％、0.46％和0.73％。悉尼、东京、首尔和雅加达分别上扬0.56％、0.39％、0.72％和0.99％。伦敦股市下跌0.65％。

市场在等待美国本周五发布的非农就业数据，市场预期就业将大增，反映业务重启和人们恢复到较正常的生活。不过，鉴于美国经济的强劲复苏，交易员也尝试推测美国中央银行何时将检讨其超宽松货币政策。超宽松货币政策和超低利率，是造成去年4月至今股市大涨的原因。强劲的经济数据将使市场对加息担忧升温。分析师认为，市场需要“不冷不热”的就业数据，以维持在目前的纪录高位。

布伦特原油期货价今天也继续在每桶70美元之上攀升，因预期经济重新开放和冠病疫苗接种的进展，将使今后几个月活动大增，从而带动石油需求劲增。

本地股市今天全场交易量微增至24亿5000万股，总值则减至11亿5000万元。上升股282只，下跌股223只。

海峡指数成份股当中，15只或半数股价上涨，8只持平，7只下跌。海指今天主要获得华侨银行（OCBC）、香港置地（Hongkong Land）和城市发展（CDL）等的支持。华侨银行今天股价涨0.40％至12.42元，香港置地涨1.02％至4.97美元，城市发展涨1.56％至7.83元。星展集团控股（DBS）、创业公司（Venture）和大华银行（UOB）给予海指最大压力。星展集团控股股价跌0.33％至29.82元，创业公司跌0.79％至18.95元，大华银行跌0.11％至26.10元。

其他个股方面，祥发控股（CFM Holdings）股价大涨80.30％至0.119元，交易量高达1亿4278万股，是全场第三活跃股。它今早开市前透露，将以612万元收购本地医药产品分销和销售公司SING-SWE MM Biotechnology Pte. Ltd.的51％股权，一旦收购完成后者将成为子公司。该股在5月31日开始暂停交易，今天发布消息后恢复交易。