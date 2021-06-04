16岁少年注册接种时输入错误出生日期 被错误注射莫德纳疫苗

（早报讯）一名16岁少年因在注册接种疫苗时输入错误的出生日期，昨天（6月3日）被错误注射只适用于年满18岁者的莫德纳疫苗。他在注射疫苗后接受较长的50分钟观察期，情况大致良好。

卫生部和教育部今天（6月4日）凌晨发表联合文告说，这名16岁少年昨天到哥南亚逸民众俱乐部接种中心注射首剂冠病疫苗，却被错误注射莫德纳疫苗。工作人员是在接种后的观察期间发现他还未满18岁。为安全起见，这名少年被安排接受较长的50分钟观察期，情况大致良好。

调查发现，这名少年在收到注册链接并预约接种时段时，输入错误的出生日期，以致他的年龄被错误登记为18岁以上，因此可选择注射莫德纳疫苗的接种中心。接种中心职员在现场登记时，本应确认少年的年龄，却未这么做。

卫生部和教育部严正看待这起事件，并为这次失误所造成的不便和焦虑道歉。当局也已向这名少年的父母作出解释。

卫生部已彻底检讨接种中心的流程，避免类似事件再次发生。这包括加强网络预约流程，确保接种者只能根据个别条件预约特定接种中心，以及在现场更严格地核实接种者身份。

冠病疫苗专家团经检讨后认为，接种莫德纳疫苗不会给这名少年带来任何安全问题。专家团也说，一项针对逾3700名年龄介于12岁至17岁的青少年进行的试验结果显示，莫德纳疫苗对青少年也安全有效，未发现显著的安全问题，多数不良反应也属轻微或中等程度。