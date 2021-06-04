（早报讯）华尔街隔夜股市周四（6月3日）收低，纳斯达克指数下跌141.82点或1.03％，标普500指数下滑15.27点或0.36％，道琼斯工商指数则呈横摆，微跌23.34点或0.07％。

美国非农就业数据出炉之前，各地市场昨日交投谨慎，新加坡股市继续盘整横摆作收。反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数，昨日仅微增3.96点或0.13％，闭市报3165.00点。

富时罗素（FTSE Russell）、新加坡交易所（SGX）和新加坡报业控股（SPH）昨日公布，本季度检讨后，30只海指成份股维持不变。

周五（6月4日）值得关注的个股：

1.城市发展（CDL）已着手执行推出一只新的房地产投资信托资金（REIT），以英国商业资产为主，并在本地挂牌上市。

集团今早开市前发布文告披露，集团已向本地监管机构提出申请，包括新加坡交易所（SGX）和新加坡金融管理局（MAS）。

彭博社昨日报道，有消息透露新REIT会在第三季上市，REIT投资组合规模约18亿英镑（33亿新元）。

2.祥发控股（CFM Holdings）股价昨日大涨80.30％至0.119元，交易量高达1亿4278万股，是全场第三活跃股。它昨早开市前透露，将以612万元收购本地医药产品分销和销售公司SING-SWE MM Biotechnology Pte. Ltd.的51％股权，一旦收购完成后者将成为子公司。该股在5月31日开始暂停交易，昨早发布消息后恢复交易。

3.中国杰化（Fabchem China）与有控制权的Triple Vision公司计划以1800万元脱售子公司山东银光科技。根据新交所的挂牌条规，这项脱售构成关联交易（Interested Person Transaction,简称IPT）。

新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）昨日发文表示，由于山东银光科技的房地产估值及重估净资产值（RNAV）出现显著落差，以及资产净值的估值出现大幅折扣，监管公司要求中国杰华委任另一名当局能接受的估值师，以对这项脱售做出报告。

4.荣南控股（Yongnam Holdings）与今日到期的可赎回可转换债券持有者商议之后，荣南控股将以每股7.6分的价格配售1973万新股，并配售新的可赎回可转换债券，债券总本金金额为950万元。