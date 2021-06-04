痴缠不放手 男子咬伤前女友监四周

（早报讯）前女友嫁人后仍不愿放手，49岁德士司机等前女友下班，怎料遭冷待后暴怒，咬伤对方的脸颊，被判坐牢4周。

被告是49岁的白布特，案发时是一名德士司机。他一共面对6项控状，包括触犯防止骚扰法令、不诚实盗用财物、蓄意伤人等控状，控方以其中3项提控，其余的由法官下判时一并考虑。受害人是一名35岁女子，也是被告的前女友。

案情显示，2018年9月6日凌晨3时15分许，受害人下班后，发现被告在外等她。随后，被告上前质问受害人为何没办法联系她。受害人不理会，表示要搭德士回家。被告却要受害人乘坐他的车，否则就不会让她回家。

受害人拒绝后，被告不但抓她的下巴和脖子，拉她的包包，还咬伤她的左脸颊。被告还把受害人推到墙上，扬言要打她。

受害人吓得向丈夫求助，受害人丈夫报警指被告要殴打妻子。他和妻子为了避开被告，躲在黄埔一带的超市内。

另一起事件发生在前年9月25日晚上，受害人是一名41岁的德士司机。事发时，被告和受害人发生争执，被告要受害人和他到婚姻注册局停车场谈判。受害人抵达后，被告下车对他爆粗口，让受害人受到惊吓。

另外，2019年晚上7时35分许，被告载客到酒店，在走道上捡到乘客的钱包却占为己有，过程遭电眼拍下。

控方表示，被告从1993年开始犯罪，前科累累。被告也咬伤女受害人的脸部，事后没赔偿，促法官判他坐牢和罚款。

被告在庭上表示，没钱缴付罚款，希望能以坐牢取代。法官最后判他坐牢4周。（人名译音）