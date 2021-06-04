没接订单偷载客罪成 私召车司机上诉被驳回

（早报讯）私召车司机在没有接到“订单”的情况下，在滨海湾金沙“偷载”四名喝醉的女乘客；女乘客事后发现名牌外套遗失，联络私召车公司，进而揭发司机违例载客。司机却坚称是女乘客们擅自冲上汽车，自己没主动招客，他上诉至高庭但被驳回。

被告苏莱曼面对一项抵触公路交通法令及一项抵触车辆法令（第三者风险与赔偿）的控状。不认罪的他早前在国家法院受审后被判罪成，须缴付1700元罚款和吊销各级驾照一年。他不服所判，上诉至高庭。

根据本周发出的高庭判词，案件发生于2018年2月2日凌晨1时53分；被告当时租用了一辆汽车提供私召车服务，车子停靠在滨海湾金沙酒店门口前的车道。

控方指四名女子看到被告的汽车后，上前与被告商量了一轮，接着乘坐被告的车子前往四季酒店。抵达目的地后，其中一名女乘客贝特拉把50元车资外加10元小费交给被告。

事后，贝特拉发现把名牌外套遗留在被告的车上，于是她联络酒店与私召车公司Grab，想找被告取回外套。在Grab的建议下，贝特拉决定报警，被告违例沿街载客的事情也东窗事发。

审讯期间，被告表示自己驾驶私召车已有六年，坚称“从来没有偷载”，并且知道只有德士才获准在路上接客。

根据被告的说法，案发晚上四名女乘客擅自上了他的车，而非由被告主动去招揽她们，所以不算违例。被告当时有向四人表示无法载客，因为她们没有进行任何电召预订，但女乘客们已经喝醉，坚持要被告载送她们，双方也没有事先谈好车资。

不过，上诉庭法官郑永光认为，综合所有证据，被告当时在没有召车预订的情况下，同意接载四名女乘客，他这么做就是违法，因为我国法律只准许德士可以沿街载客。