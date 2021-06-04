吃闭门羹发酒疯 醉汉15楼丢花盆 监4周

（早报讯）喝到一身酒味要回家，醉汉被老父锁门外后发酒疯，大门狂敲门铃按照不停，老父不堪儿子胡闹报警。醉汉看到警察后突然转性变“乖”，怎料警察一走，他就故态复萌，甚至变本加厉，把两个花盆从15楼丢下楼！

这名醉汉是53岁的吴忠庆（译音），他把花盆这么一丢，警察很快就再次找上门，将他逮捕。他昨天承认一项鲁莽行事罪，被判坐牢四周，他原本面对的另一项抵触酒类管制（供应与饮用）法令罪，则在下判时由法官一并考虑。

这起高楼抛物事件发生在去年11月5日晚上10时许，地点在直落布兰雅岭（Telok Blangah Heights）第87座组屋。

案情揭露，被告案发当天外出喝酒，两瓶啤酒下肚后回家，却发现大门上锁。被告不满，在门外狂敲大门又按门铃，父亲见状决定报警。

警方抵达后劝被告离开，但被告执意留在屋外，警方劝说一轮后离开，被告这是越想越气，拿起摆在走廊上的两个花盆，从15楼丢下楼，所幸没有殃及他人。

主控官指出，被告单单高楼抛物的行为就足以让他吃牢饭。除此之外，他案发前还喝了很多酒，每100毫升血液含有176毫克的酒精含量。

被告的代表律师代被告求情时表示，被告的父亲常在家中发脾气，母亲也因受不了他而且走。被告一片孝心，担心老父没人顾，所以继续跟他同住。他说，被告一直是一个好市民，希望法官网开一面，从轻发落。

法官最终判被告坐牢四周。