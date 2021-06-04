债主申请遭否决 美鹰酒店信托美国业务继续获破产法律保护

（早报讯）美国破产法庭已否决美国银行（BoA）的申请，美鹰酒店信托（Eagle Hospitality Trust）的美国业务因此继续获得美国破产法律的保护。

美国银行是美鹰酒店房地产投资信托（EH-REIT）总共3亿4100万美元（4亿5300万新元）银团信贷合约的行政代理。美国银行向美国破产法庭提出撤销有关破产保护申请的理由是，EH-REIT与美鹰酒店信托S1和美鹰酒店信托S2两家新加坡公司（连同EH-REIT统称“EH-REIT等”）没资格申请破产保护，而且它们没有合法的重组目的。

美鹰酒店信托今天透露，美国破产法庭在6月1日否决了美国银行的申请，认为EH-REIT有资格申请破产保护，而且EH-REIT等是真诚和有良好的理由申请破产保护。

因此，EH-REIT等将继续获得美国破产法律的保护。

在美国银行三个月前向法庭提出有关申请之前，美国法院批准了一项1亿美元由Monarch Alternative Capital提供的定期贷款，让EH-REIT等能按获准的预算取得融资，用为营运资金以及一般企业用途，包括破产保护案的成本。

这是为方便重组，以及为把价值最大化的战略或计划争取足够时间。这项贷款还可增至1亿2500万美元。

美鹰酒店信托当时指出，如果EH-REIT等的破产保护申请被驳回，不会造成该融资设施违约，但意味着EH-REIT等将不能再使用到该融资设施。