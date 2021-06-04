通胀担忧影响各地市场情绪 海指回跌0.4％

（早报讯）通胀担忧导致亚太股市在周末来临前跌多升少，今天（6月4日周五）的市场情绪继续是谨慎观望，投资者等待美国就业数字的出炉。反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数今天回跌13.96点或0.44％，闭市报3151.04点，它全周跌0.86％，结束之前两周连涨的局面。

在本地傍晚时分，北亚股市除上海和深圳小幅上涨之外，东京、首尔、香港皆下跌，分别跌0.40％、0.23％和0.17％。东南亚股市亦跌多升少。欧洲开盘至今也毫无表现，伦敦股市至今跌0.30％。

分析师指出，美国5月份非农就业数据出炉前，市场对通胀的担忧继续。美国周五将发布这个重要的经济数据，市场将借以评估美国经济的复苏强度和政策收紧的可能。若该数据再度出乎市场预料之外的好，将使到美国公债收益率继续获得支持，直到美国联邦储备局在6月16日发布政策决定。

对利率上升比较敏感的美国科技股周四显然受通胀担忧影响，纳斯达克指数跌1.03％，跌幅显著大于比标普500指数和道琼斯指数的0.36％和0.07％跌幅。美国三大股指的期货周五至今微幅涨跌。美国十年公债收益率保持在1.60％以上。

本地股市今天整体交易量减至23亿4000万股，总值减至10亿7000万元，是八个交易日来最低。上升股238只，下跌股288只。全场无一股票的交易总值达到8000万元。

海峡指数成份股方面，多达22只股价下跌，仅4只上涨，4只持平。海指的压力主要来自怡和控股（Jardine Matheson）、华侨银行（OCBC）和星展集团控股（DBS）。怡和控股跌1.23％至63.20美元，华侨银行跌0.48％至12.36元，星展集团控股跌0.37％至29.71元。

城市发展（CDL）股价跌1.41％至7.72元，是跌幅最大的海指成份股。城市发展今早透露，它已着手执行推出一只新的房地产投资信托资金（REIT），以英国商业资产为主，并在本地挂牌上市。集团已向本地监管机构提出申请，包括新加坡交易所（SGX）和新加坡金融管理局（MAS）。

其他个股方面，祥发控股（CFM Holdings）股价继昨日飙升80.30％之后，今天再飙升32.77％至0.158元，交易量高达1亿3484万股，是全场最活跃的股票。它昨早开市前透露，将以612万元收购本地医药产品分销和销售公司SING-SWE MM Biotechnology Pte. Ltd.的51％股权，一旦收购完成后者将成为子公司。该股在5月31日开始暂停交易，昨早发布消息后恢复交易。它今天午后还透露，槟城的工厂已获得马来西亚贸工部的批准继续营运，限制于60％人手。