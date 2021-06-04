祥发控股答复新交所询问

（早报讯）祥发控股（CFM Holdings）以612万元收购一家刚启业本地药品分销公司之事，遭新交所质询多道问题。

祥发控股的股价继昨日飙升80.30％之后，今天（6月4日）再飙升32.77％至0.158元，其交易量高达1亿3484万股，是今天全场股市最活跃的股票。开市前透露，将以612万元收购本地医药产品分销和销售公司SING-SWE MM Biotechnology Pte. Ltd.的51％股权，并将以发出新股进行交易。

祥发控股今天闭市后透露对新交所周四询问的答复。新交所询问的其中一个问题是，祥发控股为何答应以比市价低25.8％的价格发出新股给买方，而且所发行的新股占现有股本高达59.6％，这是否有照顾到公司和股东的最佳利益？

祥发控股答复说，买卖双方在5月28日之前开始洽谈，当时公司的股票仅3分左右，而每股5.1分的发售价只比集团每股净资产值低2.3％，而且只有当收购目标年净利达到至少200万元，它才会发出该批新股。

新交所也想知道，收购目标在今年5月才成立而且最近才开始营业，为何董事会愿意以612万元买下来？

祥发控股答复说，它相信本地股市目前没有可以与目标公司直接比较的公司，虽然Biolidics公司已公布进军分销和销售冠病19快速抗原检验器（antigen rapid test kit），但它无法根据已公开信息进行有意义的比较。

祥发控股在回答是否有委任独立估价师为收购目标估值以及是否有进行精确审核时说，收购目标才刚营业，因此还是家起步公司，虽然说它所处的行业已很发达。这个收购价的结构，使到卖方只有在收购目标的表现达标之后，才会收到合约中的收购款额。

这家凯利板挂牌公司也表示，它还没对收购目标进行正式的精确审核，但有关精确审核的结果必须让公司满意，这个收购交易才能完成。它目前已开始对收购目标的初步资料进行检查。

祥发控股的股票是在5月31日开始暂停交易，至昨日早上它发布消息后才恢复交易。它今天午后也透露，槟城的工厂已获得马来西亚贸工部的批准继续营运，限制于60％人手。