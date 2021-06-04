不适合接种mRNA疫苗的公众下来可免费接种科兴疫苗

（早报讯）不适合接种信使核糖核酸（mRNA）冠病疫苗或对这类疫苗过敏的公众，下来可到全岛约20个诊所免费接种科兴疫苗。

其他希望接种科兴疫苗的公众也可到这些诊所接种，他们无需支付疫苗的费用，但必须支付诊所的其他费用。

根据卫生部文告，在私立医院和诊疗所法令下获注册的私人医疗机构可在特别采用程序（Special Access Route，简称SAR）向卫生部申请提供科兴疫苗。卫生部将从中选出约20家能安全、妥当和高效地提供接种服务的私人诊所，让他们使用本地现有的20万剂科兴疫苗。

这些诊所将能为所有选择接种科兴疫苗的新加坡公民、永久居民和长期准证持有人接种。接种的公众无需支付疫苗的费用，但诊所可向他们收取其他费用。

至于之前无法接种信使核糖核酸冠病疫苗或对这类疫苗过敏的3万4000人，政府将为他们全额支付这些费用，更多详情将在之后公布。

另外，由于科兴疫苗尚未获得我国卫生科学局批准使用，接种者不能在疫苗致伤经济援助计划（Vaccine Injury Financial Assistance Programme，简称VIFAP）下索赔，卫生部因此建议他们在接种前与医生讨论风险。

有意提供科兴疫苗接种服务的私人医疗机构将可从即日起到https://go.gov.sg/zue5s4申请，报名截止日期为6月11日中午12时。