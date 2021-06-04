对药物和食物严重过敏者 可接种mRNA冠病疫苗

（早报讯）对药物、食物、昆虫叮咬或不明诱因有严重过敏性反应的人，从明天（6月5日）起可获准接种辉瑞和莫德纳这类使用信使核糖核酸（mRNA）技术的冠病疫苗。

卫生部今晚（6月4日）发文告说，冠病疫苗专家团已仔细研究全球和本地相关安全数据，决定允许这个群体安全地接种mRNA疫苗。

目前我国约有3万2000人因严重过敏而不能接种mRNA疫苗。专家团建议，有严重过敏性反应病史，或对其他疫苗过敏的人，可转介让过敏专科医生进行评估。若医生认为适合，即可接种疫苗。评估将由政府全额津贴。

卫生部已接受专家团的建议，并会从明天起取消这项接种限制。

卫生部预计，这3万2000人中，多数将可以在全国疫苗接种计划下注射mRNA疫苗，不过仍有少数人不合适，他们可能有严重过敏性反应病史，或对其他疫苗过敏。

另有约2000人在接种首剂mRNA疫苗的七天内出现严重过敏性反应，或其他过敏反应如荨麻疹、皮疹以及脸部、眼皮、嘴唇或喉咙肿胀。卫生部强调，这组人不应再接种mRNA疫苗。

卫生部正在探讨引进更适合这组人使用的非mRNA疫苗，但这些疫苗必须获得我国卫生科学局批准，并纳入全国疫苗接种计划。当局预计在今年底前进行，详情日后公布。