政府将探讨如何进一步协助小贩采用线上送餐订餐平台

（早报讯）政府有意与公共与私人领域的伙伴携手合作，探讨如何协助本地小贩更好地采用线上送餐和电子订餐平台。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明今天在面簿贴文指出，当局下来有意进一步协助小贩们采用数码科技。

她说，随着更多人待在家并上网订餐，这个新崛起的用餐形式也会为小贩们带来挑战。除了提供电子付费选项，很多小贩也需要考虑提供顾客电子订餐选项。

在摊贩数码化转型计划下，本地1万8000名摊主中，约六成目前已提供SGQR电子付费选项。全岛也有1000名遍布全岛各区的数码大使为公众提供必要协助。

国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪在面簿贴文指出，他和永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹有意连同公私领域伙伴协助探讨如何更好协助小贩们采用线上送餐和订餐平台。他说，这个过程并不容易，但政府将竭尽所能协助小贩们。

STANDING TOGETHER TO HELP OUR HAWKERS TO DIGITALISE : FROM E-PAYMENT to E-ORDERING The Straits Times Chua Mui Hoong's... Posted by Josephine Teo on Friday, June 4, 2021