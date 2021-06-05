恐吓要杀侄女 男子烧她家门孔

（早报讯）47岁男子和侄女关系不佳，竟恐吓要“杀”了她，随后上门用打火机烧她家大门门孔，甚至向警方谎报侄女要跳楼的假信息结果惹祸。

被告是卡法迪星，他抵触恶作剧、防止骚扰法令和提供假口供等罪行，控方以其中7项提控，余项由法官下判时纳入考量。

案情显示，被告在去年5月10日晚上，因不满有人在岗沙路第173组屋底层抽烟，而殴打一名男子。隔日下午，他又在岗沙路第103座的咖啡店闹事，警员到场后发现正在饮酒的他重心不稳且言语含糊，身上还有EPAM药丸（俗称安眠药），将他逮捕归案。还押过程中，被告不满警员的查问，对其中一人飙脏话。

保释在外期间，被告继续犯案，他先是在6月19日晚上打电话威胁27岁侄女，声称要杀了她，随后更找上门用打火机烧她家大门的门孔，造成逾150元的损坏。

隔日晚上被告联系民防部队，谎报面对精神问题的侄女正要跳楼，误导警方和民防部队到场。他们最终发现被告所指的侄女当晚其实在另一地点参加婚礼晚宴，而这名侄女也表示，被告或许是因不满她前一天报案，才打恶作剧电话。

此外，被告也在6月22日清晨和朋友饮酒后，从兴都路乘搭德士回家。虽然68岁司机一路根据被告的指示行驶，但却被反指绕远路，左耳遭被告攻击。

控方表示，被告有严重抑郁症（Major Depressive Disorder）和酒精使用障碍（Alcohol Use Disorder）。

法官最终判被告须受24个月强制性治疗。（人名译音）