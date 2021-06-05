罗厘吊臂未收好 撞天桥折断飞落 司机被捕

（早报讯）37岁司机疑未将起重罗厘的吊臂收好，结果当驶过人行天桥时，吊臂打中天桥，导致整个吊臂从底部折断掉落，事发后三条车道都被封锁，造成马里士他路阻塞，37岁罗厘司机过后被警方逮捕。

这起意外发生在昨天（6月4日）早上10时许，地点位于马里士他路往劳明达街方向的路段。

《联合晚报》读者目睹事故后拨电给热线，他称当时看见起重罗厘驶过，但后方的吊臂疑没收好，高高地立在后方。“我猜测司机可能在附近做工忙着赶路，匆忙间开罗厘时没将后方吊臂收好。”

不愿具名的他（50岁）说，当起重罗厘驶过人行天桥时，罗厘的车身顺利通过，但吊臂却被天桥挡住，巨大的惯性使吊臂底部折断，掉在路上。

记者昨天中午12时抵达现场，发现警方已将受影响的三条车道封锁，现场有交警在场指挥交通，不少车辆只好绕道而行。

据观察，约3米长的红色起重吊臂横跨在三条车道间，周遭散落一地碎片和零件，人行天桥上的限高标牌也已被撞得歪斜，上面显示此路段的车高不能超过4.5米。

涉事的罗厘则停在起重吊臂前不远处，后方几辆巴士也受影响停在一边，巴士上的乘客都已被疏散，整个区域被当局人员放置安全锥封锁。

警方受询时证实这起车祸，并指一名37岁男司机因在无人陪同下驾驶高度超过4.5米的重型机动车辆被捕。目前调查仍在进行中。