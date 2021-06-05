直落布兰雅弯组屋 多名阿叔无视安距群聚喝酒聊天

（早报讯）七八名阿叔每晚围坐组屋楼底群聚，人人手握啤酒谈天说地，还有人分享零食，被指无视安全距离等冠病条例。

被问及为何不戴好口罩，阿叔口出谬论，举起啤酒称在“喝东西”，还说其实他们是“两人一组”，只是刚好说了几句话，并非群聚。

《联合晚报》读者通报，直落布兰雅弯（Telok Blangah Crescent）第12座组屋和第8座组屋之间的路段，从去年开始，每晚都会有一群阿叔在楼下群聚，不遵守安全距离，三五成群聊天喝酒。

记者6月1日走访该处，附近有多家杂货店、水果档等，两座组屋中间有几张长椅，让公众坐下休息。

大约晚上9时多，几名阿叔分三四人一组，分别坐在不同的长椅上，手中都握着啤酒或其他饮料，当中有几人也在抽烟。他们相信彼此相识，不时就有人走到另一排长椅处，与另一组人聊天。

之后，一行人突然聚在一起，有人更是从附近搬来椅子，坐在长椅对面，与坐在长椅上的朋友聊天，还有一名女子拿着零食邀请大家吃。期间甚至有人大声说：“那么晚了应该不会有执法人员出现。”

记者走上前询问其中几名阿叔，是否知晓目前群聚人数不可超过两人，原本在一起的一行人立刻分散，留下来的几名阿叔则说，他们其实并非群聚。

一名阿叔说：“我和刚才那个人是一组的，他和另一人又是一组，两个人没问题吧！我们都是多年的邻居了，所以互相认识，才寒暄了两句。”

另一名自己搬来座椅的阿叔，脚下至少有八九罐啤酒，他一边喝一边说：“在喝东西嘛，喝完就会把口罩戴好的。”