东福坊车道墙有“黑斑” 细看竟是蟑螂群

（早报讯）男子开车进商场，发现车道旁的墙上有“黑斑”，细看之下才知是上百只蟑螂，分批“聚集”在一起！

一名署名Leslie Teng Pang Liang的网友在5月30日下午在Complaint Singapore面簿群组上载了两张照片，指位于四美地铁站旁边的东福坊（East Point Mall）出现很多蟑螂，担心有卫生隐忧。

照片显示，商场地下停车场的墙壁上出现不少蟑螂，它们分批聚集在墙上，一动也不动，形成一个个手掌般大小的“黑斑”，而在靠近地面处，还有一些蟑螂零零散散四处爬走。除了停车场的车道，货物起卸处也有蟑螂出现。

Leslie当时拍下这一幕，并把照片放上网，最后还留言说：“希望这一幕不会影响你们的午餐（食欲）。”

许多网友看了照片后，留言表示为此卫生问题感到担心，希望商场能尽快着手解决这个问题。

《联合晚报》记者在贴文上载当天傍晚到商场查案，果真看到停车场车道旁的墙壁上有蟑螂，但蟑螂看似被黏住，无法跑动。

这时，三名工作人员推着仪器到场，开始喷洒液体，用吸尘仪器吸走蟑螂，把墙壁清理干净。

工作人员事后告诉记者，这是他本身第一次到商场处理蟑螂问题，怀疑可能是早前清洗地下排水道时，蟑螂被逼离开藏身处所致。”他透露，工作人员前一天放药，蟑螂才会“黏”在墙壁上。

购物中心接获通知后，马上请灭虫公司到场灭虫，也会为停车场进行害虫清理工作。

东福坊发言人回复《联合晚报》询问时表示，他们在5月30日接获通知，指购物中心停车场出现蟑螂之后，马上聘请灭虫公司上门展开消灭蟑螂的工作。

“我们也将到停车场的各个角落进行另一轮清洗工作，以确保环境的卫生和整洁。”发言人对这起事故造成的不便表示遗憾，并表示会在必要时进一步采取行动。