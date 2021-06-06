男子满街拍视频要洋人戴好口罩 引起网民热议

（早报讯）男子满街拍视频要求洋人把口罩戴好，更指“连六岁的小朋友都懂如何戴好口罩”，引起网民热议。不少人称赞男子“做得好”，也有人认为他刻意针对洋人，似乎有意制造分歧。

“Singapore Incidents”日前转发的一段视频，一名男子在市中心一带对着多名洋人拍视频，不仅提醒他们戴口罩，也提醒口罩须拉到鼻子上方。

这段长达1分多钟的视频，由三段小视频合成。其中一段视频显示，男子见一名没戴口罩的洋汉走在大街上，他于是边拍视频边大声提醒对方戴好口罩。

洋汉起初从裤子拿出口罩后仅用来挡脸，随后听到男子再次要他把口罩戴上后，他才乖乖照办，男子最后也不忘称赞洋汉“很棒”。

另一段视频则显示两名洋汉在等红绿灯时，未戴好口罩聊天，男子于是上前提醒他们把口罩拉到鼻子上方，更指“六岁小朋友都知道如何戴好口罩”。

另一名穿着运动服的洋女则被发现没有戴口罩，她当时告诉男子自己在做运动，但男子指她只是从健身房出来，当时并没有在做运动，要求她立即戴好口罩。

洋女虽然反问男子“你是政府官员？”，但最终仍戴上口罩离开。

视频被上传面簿后，迅速引起网民热议，至少200人点赞了视频。

不少网民纷纷赞扬男子见义勇为的举动，认为抗疫期间任何人都有责任提醒他人做好防范措施。

不过也有网民认为，男子专拍洋人，似乎针对洋人，有意制造分歧。