Jem和西城关闭两周后重开 业者：人潮大减

（早报讯）关闭两周后，Jem购物中心与西城（Westgate）今早（6月6日）重开，虽然商场已进行彻底清洗，但有不少商家提早前来打理和进行“二度”消毒，受访业者也指人潮比以往周末来得少。

据《新明日报》之前报道，鉴于当局发现更多与Jem和西城相关的确诊病例，卫生部早前宣布从5月23日至本月5日，关闭两家受影响购物中心14天，进行彻底的清洗和消毒，以阻断传播链。

两商场今早正式重开，记者约早上10时30分抵达时，看见许多的商店正在紧锣密鼓地打扫和清洁，有者为橱窗消毒，有的职员则在清洗地板。

Jem商场一珠宝店人员表示，由于过去两周商场关闭，因此店面积了不少灰尘需要打理。

鞋店女职员则透露，为了今早的重新开幕，她和其他店员提早1个半小时来到。

“虽然商场已经彻底清洗了店面，但我们还会再次消毒，确保公众的卫生安全。”

在西城一健康食品店工作的胡达（35岁，译音）表示，她今早也先洗地，消毒顾客会使用的篮子，以及所有可能接触的地方。

派对用品店职员蔡小姐（24岁）受访时透露，对比周末来说，今早的人潮比以往来得少很多，虽然早上10时开门营业，但截至中午12时还没有任何顾客。

“收紧措施前，这里周末会有许多的公众带着小孩来补习，如今几乎没有这个场景，预计生意和人潮下跌了约八九成。”