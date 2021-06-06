尚穆根回应网络视频 谴责当街发表种族言论行为

（早报讯）一名华族男子疑因反对跨族群恋爱，当街指责与辱骂一对情侣，行为被拍下后视频今午（6月6日）在网上广泛流传。内政部长兼律政部长尚穆根在视频上载两小时后迅速回应说，越来越多人似乎认为可以在公共场所发表有种族主义色彩的言论，这是不应被接受的行为，也令人担忧。

警方发言人受询时说，已接到多过一人报案，它正在调查这起事件。

尚穆根转载视频并说：“有人把这段视频发给我。我还没掌握全部事实，只看了视频内容，但如果真的发生这样的事，那就太可怕了。”

尚穆根也指出，他过去相信在种族包容与和谐方面，新加坡一直往正确的方向进步，但看到最近一些事件，自己已不再这么确信。

上个月初，一名55岁印族妇女在户外快步走时，被一名华族男子以带有种族侮辱的字眼辱骂，最后还把她踢倒在地。这名男子当时以要求妇女戴口罩为由，对她施暴，尚穆根过后也在国会讲话中提醒，种族仇恨和排外情绪如果不断被煽动，日久将成为常态，并危害新加坡。

今天在面簿流传的视频近10分钟，由网民达维·帕贾实（Dave Parkash）上载。视频中可见他与一名华族男子在乌节路起争执，言语上一来一往长达五分钟，对方指责帕贾实“猎捕华族女子”，一再强调华人不应该和印族男子交往。视频相信由帕贾实的女友拍摄。

帕贾实在面簿个人页面上说：“我是一名新加坡人。今天我因为被另一名新加坡同胞以此方式对待，感到不安、羞辱及受伤……这名男子当众辱骂我和女友，仿佛我们做错事。”

帕贾实指出，自己的父母也是异族通婚，父母亲是印度与菲律宾裔，女友也是华族与泰裔混血。他认为，人不应该因为肤色而被歧视或羞辱。

视频上载后五小时内，已有近6000名用户分享，超过2500个留言。

zaobao.sg已尝试透过面簿和他工作的地点联系帕贾实，但对方目前未回复。