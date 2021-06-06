三周内无关联病例比率下跌 有关联病例确诊前多数已隔离

（早报讯）本地进入冠病高警戒解封第二阶段的第三周，近四分之三的社区病例在确诊前早已隔离，与首两周相比，比率大幅增加。

卫生部长王乙康今天（6月6日）在面簿页面上指出，这代表这些确诊者在社区活动的概率较低，因此也较难把病毒传染给他人，这是好的现象。

除此之外，第三周的无关联病例目前只占社区病例总数的15%，较之前一周的18%低。王乙康指出，疫情往好的方向发展，令人感到鼓舞。

王乙康是在面簿汇报疫情最新进展时，分享数据。他指出，在确诊前早已隔离的社区病例目前占总数73%。高警戒解封第二阶段的首两周，这比率只有约57%。

王乙康上周一在政府抗疫跨部门工作小组记者会上，曾将所有社区病例分为三组，分别是与现有感染群有关联但早已隔离的病例、与感染群相关但在特别检测行动中才确诊的病例，以及无关联病例。他指出，从疫情控制的角度来看，无关联病例最令人担忧。