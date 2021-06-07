（早报讯）我国距离高警戒解封第二阶段结束仅剩一周，社区病例能否趋缓将左右本周的股市走势。

新加坡海峡时报指数上周五（6月4日）闭市报3151.04点，在过去一周内下跌27.51点或0.87％，结束了之前连续两周的涨势。

美国股市上周五全面走高，纳斯达克指数上涨1.47％，道琼斯工商指数和标普500指数各涨0.52％和0.88％。

今天值得关注的股票如下：

1.为了扩大本地的郊区零售和分散化（decentralised）办公楼业务，联实全球商业房地产投资信托（Lendlease Global Commercial REIT）今天开市前宣布增持位于裕廊商业大道（Jurong Gateway Road）的综合办公楼和零售资产Jem的股权，将间接持股率提高至31.8％。

为此，信托将以1亿5910万元向第三方收购Lendlease Jem Partners Fund公司的53％股权、以4500万元收购Lendlease Asian Retail Investment Fund 3（ARIF3）的5％股权，以及以1亿7820万元向其他第三方投资者收购ARIF3高达19.8％股权。这三项收购的总交易额介于2亿零410万元至3亿3730万元。

完成上述收购后，根据形式上（pro forma basis）计算，2021财年首半年的每单位派息（DPU）将从2.34分增至2.41分。信托计划通过贷款和发行永久证券（perpetual securities）筹集收购资金。

2.马来西亚手套制造商立合斯顿（Riverstone）披露，霹雳太平的厂房有75名员工确诊患上冠病。考虑到霹雳太平的厂房暂停营运，以及只能够在60％人手的状态下营运后，集团预计年产能会减少约2％或2亿只手套。目前，集团年产能为105亿只。

集团是在6月5日进行1500个聚合酶链反应（PCR）检测后，确认有75名员工感染冠病。集团目前还在进行进一步的检测。检测呈阳性的员工已经在特别指定的员工宿舍隔离，该宿舍提供足够的医疗设施。

3.凯发集团（Hyflux）的司法管理人上周五向法庭提交申请把凯发清盘，因为凯发接受司法管理的目标已无法实现，集团的剩余价值通过清盘来兑现是最好的方法。司法管理人在5月中获高庭批准，将司法管理期限延至7月14日。这是为评估确定凯发的重组是否有可能实现。

司法管理人当时披露，凯发第二阶段寻求投资者时收到七份竞标，其中一份竞标投资于整个凯发集团，其余六份竞标凯发集团的个别资产。“鉴于与投资者就投资整个凯发集团的谈判没有成功，这使凯发不可能进行重组，因此凯发已没有必要继续接受司法管理。剩下的六份竞标涉及购买凯发集团的个别资产，可以通过公司的清盘来促成。”

4.电子部件分销商新晔集团（Serial System）今天开市前发布业务报告，集团在今年第一季转亏为盈，净赚269万9000美元（356万新元），去年同期则净亏646万美元，这主要是因为供应商和客户群扩大以及效率提升。首季营收报2亿2333万美元，同比增加44％。

5.亚洲征信（Credit Bureau Asia）被纳入富时全球小型市值指数（FTSE Global Micro-Cap Index）以及富时全球总市值指数（FTSE Global Total Cap Index），从6月18日闭市后生效。

6.房地产发展商逢来发集团（Hong Lai Huat）独资子公司HLH Agri International将以480万元，全面脱售在HLH Agri R&D公司的1263万1962股股权，HLH Agri R&D是休闲娱乐农场度假村——万礼鹦鹉园的业主。

为了能够全心专注于柬埔寨的业务，集团决定脱售农场度假村业务，以巩固集团的财务状况。目前，集团有超过95％业务属于柬埔寨的房地产和农业业务，其余5％为新加坡农场度假村业务。

7.墨丘利资本投资（Mercurius Capital Investment）昨天深夜宣布，建议以每股5.5分配售2727万2727新股，以筹集约148万5000元，主要用作收购杂货业务、偿还贷款和营运资本用途。该股随后要求恢复交易。