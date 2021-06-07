骗4万9600元棺材本 女神棍判入狱15个月及赔偿

（早报讯）女神棍骗走求姻缘的女摊位助手4万9600元的棺材本，今早被判坐牢15个月以及赔偿受害者被骗走的钱。

法官下判时表示，23岁的苏芷慧（译音）犯案时未满21岁，而如今已经成年的她依然有可能接受缓刑监视，但是她的罪行实在太恶劣，为了满足自己的贪欲利用了受害妇女对爱情的渴望，“残忍”地骗走她一生的积蓄，过程中还冒充神明对妇女造成不小的精神伤害。

法官也指出，被告至始至终都没有悔过，去年底被判罪成后还告诉缓刑监视官她j觉得自己没有错。法官认为，一个不懂得知错的人不可能接受改造，因此决定判被告入狱，并且下令她赔偿4万9600元。

早前报道，苏芷慧面对一项欺骗罪名，指她在2015年4月至11月之间，骗了现年61岁的受害妇女4万9600元。

她不认罪，经由审讯后，法官日前判她罪成。

审讯中，受害妇女说她热衷于宗教，某日和被告独处时，被告突然“神明附身”，以小孩子的声音表示能介绍一名男子给单身的受害妇女做男友，还掏出男子照片，指51岁的他在银行工作，月入7000元，在樟宜一带拥有一间庙宇。

话刚说完，被告跟着被“福王”附身，以低沉的嗓音说她和男子有缘无分，因此需要“借缘”，要她买化妆品、名牌鞋子和衣服等供品来做法事。

受害妇女说，被告后来把她当成提款机，甚至曾经三更半夜向她讨钱，她担心会没了“未来老公”，慌慌张张地出门领钱给她。