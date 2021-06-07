广告标准管理局去年接获428起公众反馈

（早报讯）新加坡广告标准管理局2020年共接获428起公众反馈，与前年的359起相比，增约两成（19%），而增加部分一些与冠病相关产品和服务有关。

广告标准管理局发文告说，去年五大反馈依次为：医疗（48起，占11.2%）、电子和电机（35起，占8.2%）、电信（34起，占7.9%）、餐饮业（33起，占7.7%），以及餐馆（31起，占7.2%）。

其中的37起公众反馈涉及去年冠病疫情，包括医疗和电子产品。

文告说，消费者就现有和新产品和服务所作的行销信息提出反馈，指信息传达产品和服务能“保护用者和旁人免受冠病病毒感染”。

因为无法证明相关信息可以成立，当局已通知销售商解除。

当局接到的最多反馈与亚氯酸钠（sodium chlorite）有关，广告声称亚氯酸钠能发挥防护作用，保护用者免受病毒侵害。

当局跟进反馈，除了向销售商查询该产品，也遵循专家意见，结果发现该产品的研究并没根据真实世界的情况，而且以新加坡天气来看，其有效性也非常有限。销售商最终解除广告。

文告指出，公众反馈连续两年增加，涵盖多数行业，“这在预料中，因为有更多顾客在疫情期间转向网络购物，所以也接触更多网络、应用和社交媒体的广告。”