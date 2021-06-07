本地清洁工月薪将从2023年起 分六年逐步调高

（早报讯）清洁业的基本月薪将从2023年7月1日起，分六年逐步调高，以彰显清洁工在冠病疫情期间所承担工作的重要性，以及他们为社会提供的更高价值。

调高清洁业基本月薪的建议由劳资政清洁工友事务小组（Tripatite Cluster for Clearners，简称TCC）提出，小组希望通过渐进式薪金模式的“工资阶梯”，让4万名从事清洁业的本地居民受益。政府已经接受了这项建议。

以一般清洁工为例，他们的基本月薪在2023年将从1312元提高至1570元，增幅为258元，接下来从2024年至2028年的年度增幅则为170元，最终达到2420元。清洁督工的基本月薪，则会从2022年的1967元逐步提高至2028年的3210元。

TCC在今早发布的报告中指出，清洁工在冠病疫情中坚守岗位为人们提供所须的必要服务，这包括增加公共场所的打扫频率，人们也更普遍地意识到清洁业劳动队伍在保持公共场所清洁与卫生方面，所扮演的重要角色。

TCC秘书处委托调查机构去年11月对超过2000名本地居民进行的调查也发现，所有受访者都认为清洁工的贡献应该得到更好的认可，并有95％认为清洁工应该领取更高的月薪。

人力部、国家环境局、精深技能发展局和劳动力发展局在联合文告中说，TCC建议分六年调高清洁工的月薪，反映了劳资政三方就提高清洁工收入，使之更接近员工月入中位数所形成的共识。“加薪时间表也为服务提供者和购买者提供了更大的商业与合同确定性。”

TCC也建议，所有清洁工最迟明年底须符合加强版的培训要求，以确保他们在执行清洁工作时的安全，以及跟上行业转型的步伐。

其他领域的渐进式薪金模式目前也在检讨中，劳资政三方将在达成共识后公布结果。