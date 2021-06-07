康福德高明年初推出超级应用

（早报讯）明年初，康福德高将推出一个超级手机应用，消费者只要登陆一个平台，即可电召德士、租车和预订餐厅座位等。

康福德高集团今天（7日）发文告宣布，将旗下德士、私人巴士、汽车租赁和生活服务交由新设立的私人交通组（Private Mobility Group）负责，旨在结合及善用集团在陆路交通方案的核心力量，让消费者轻松使用各种服务。

文告提到，这项重组有助集团更专注地利用数码科技和洁净能源，发展新颖和可持续的通勤方案。

作为计划的一部分，康福德高集团将在明年初推出一个超级应用（mega app），消费者只要登录一个平台，就能选择不同的服务产品。例如，德士用户到时只要点击应用的“One CDG”选项，就可租用汽车一个周末。Zig应用的生活服务，如预订餐厅座位等，也将融进超级应用。

康福德高集团今年3月推出的Zig应用，目前和餐厅订位平台Chope和旅行平台客路（Klook）合作，为用户提供超过1500种用餐选择，以及超过300个娱乐和景点配套。

私人交通组将由康福德高集团风险及可持续发展总监谢哲昇带领。在集团找到适合人选接替他的原有职务前，谢哲昇将兼任私人交通组总裁。

谢哲昇负责的商业部门包括康福德高德士、康福德高巴士、康福德高汽车租赁和Zig，总车队超过1万2000辆。他会直接向康福德高董事经理兼集团总裁杨万成报告。

他说，康福德高集团在本地有较广泛的通勤方案，将这些资源集聚私人交通组，有助团队为客户开发智能和绿色的多式联运通勤方案。结合不同产品种类和车队规模，公司将处在更好的位置去建立合作关系，试验和推出创新产品与服务。

谢哲昇提到，集团未来甚至可能增添学车和医疗运送等服务，目的是为旗下交通方案进行跨市场营销，为所服务的不同社群提供便利。