为鼓励更多人加入 Grab让小贩免付佣金直至6月15日

（早报讯）本地目前只有四成的国家环境局管理小贩中心加入GrabFood送餐平台，虽然防疫措施收紧以来小贩订单增加五成，但还是有许多小贩没有加入送餐平台。为鼓励更多小贩加入，Grab在这期间让小贩免付佣金，直到本月15日。

Grab职员自本月起到多个小贩中心进行宣导，今早他们走访芳林巴刹熟食中心，鼓励摊贩与他们注册、教导小贩如何使用该送餐平台。

古月手工面摊主邝肃婷（29岁）说，防疫措施收紧后，生意下滑五成，为了扩大顾客群，她便决定使用送餐平台。除了今天注册的GrabFood以外，邝肃婷也在上周开始使用foodpanda。

邝肃婷说：“因为刚开始用，所以一天可能有约五个订单，有时一个也没有。不过，这对我们来说是另一个出路，希望能够接触更多其他顾客。”

海南咖喱剪刀饭摊主李玉珠（53岁）在三个月前开始使用GrabFood，希望能吸引多一点顾客。她说，目前每天的营业额当中有约5%来自送餐平台。

因平台收取约30%的佣金，因此李玉珠也提高食物在平台上的售价。例如，顾客到摊位购买猪扒饭的价格是4元，但在送餐平台上则卖6元。

“我也会担心顾客觉得贵，可是没有办法，如果价格不定高一点，那我们也很难赚。”

芳林巴刹熟食中心的顾客大多都是上班族，因此防疫措施收紧、多数人居家办公后，许多摊贩的生意受到重创，下跌约三成到七成。也有一些摊主选择在高警戒解封第二阶段暂停营业。

除了Grab，foodpanda也同样为那些由环境局管理的小贩中心摊主免除佣金，直到本月13日；在这期间加入送餐平台的小贩也无须支付注册费。