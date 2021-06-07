聊天、赌博、下棋、没戴口罩 不少长者违例公共场所群聚

（早报讯）“反正巴士和地铁也是一样拥挤，老人只是因为在家感到无聊，所以才小组聚聚。”

一系列防疫措施给国人的日常社交带来不便，有长者因终日在家感到郁闷无聊，入夜后无视两人一组的聚会限制，公然在社区公共场所群聚。

在芽笼峇鲁巴刹经营摊位的钟大伟（音译，60岁）就认为，大多数长者都接种了疫苗，且通常是两人一组聚会，因此这样的聚会不是个问题。

《新报》记者过去一周走访芽笼峇鲁第68座组屋、勿洛北4街第89座组屋和后港中路第806座组屋等多处地点，发现有超过10组年长者在组屋底层或邻里的公共区域聚在一起聊天、进食和喝酒。

例如在后港，记者就发现有12个人聚在一起赌博和下棋，当中只有一半的人戴着口罩。受访居民表示，几乎每晚晚饭后时段，都会看到这群人。和三名朋友在芽笼峇鲁第68座组屋底层聊天的退休人士Anra（64岁）说，他渴望出门，是因为他觉得“被家里四堵墙困住”。“我的四个孩子几乎不和我说话，所以我需要与朋友有一些社交活动。”

新加坡国立大学社会学系副主任吴佩松副教授受询时说：“在这场冠病大流行中，年长者面临的问题是他们没有其他社交渠道，而像我们这样的年轻人则有社交媒体和通过视讯维持社交。”

“此外，许多人认为组屋底层或邻里公园是他们家的自然延伸，因此他们聚集在这些空间只是本能和习惯性的。”

吴佩松鼓励这些长者的孩子在可允许的范围内，设置一个长者生活区，来招待客人喝茶等。“如果可能的话，他们还可以为父母设置一些简单的视频会议工具。”