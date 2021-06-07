哈莉玛总统签字批准国家重大建设借贷法令

（早报讯）哈莉玛总统今天（6月7日）签字批准国家重大建设借贷法令。她指出，有信心政府的借贷设有足够保障措施，以确保借贷可持续，未来世代不会因此得承担过重的融资成本。

国家重大建设借贷法令（Significant Infrastructure Government Loan Act，简称SINGA）将允许政府发行债券资助我国主要及长期基础设施项目的。相关法案上个月初在国会三读通过。总统签字批准，将使法令正式生效。

在新法令下，政府借贷设有保障措施，包括发债规模顶限为900亿元，发债所得资金也只能用以资助我国长期发展和可持续项目，包括新地铁线和应对海平面上升的基础设施等。

哈莉玛在面簿个人页面上说，这些保障是重要的，可缓释因借贷而未来须动用国家储备金的风险。她说：“我也在这基础上同意批准国家重大建设借贷法令。”