冠病疫苗专家团：mRNA疫苗对变种毒株仍然有效

（早报讯）针对近日社交媒体流传有关信使核糖核酸（mRNA）冠病疫苗的不实信息，声称mRNA疫苗对“须关切变种”毒株无效，冠病疫苗专家团回应时重申，辉瑞和莫德纳mRNA疫苗仍然安全和高度有效，并且继续对变种毒株起到保护作用。

冠病疫苗专家团今晚（6月7日）发表声明说，采用灭活技术的冠病疫苗保护作用不一。目前也没有证据显示，灭活疫苗对须关切变种毒株的效能比mRNA疫苗还要高。

专家团指出，辉瑞和莫德纳疫苗的效能一直保持在约九成左右，尤其是在避免冠病重症和住院方面能起到保护作用。这在关键的第三阶段临床试验，以及美国、英国和以色列的实际接种数据中都已清楚表明。这两款疫苗对于阿尔法（原称B117）和贝塔（原称B1351）变种毒株仍能起到保护作用。

专家团重申，没有任何疫苗能提供百分之百的保护，新的变种毒株也有可能突破疫苗防线造成感染。不过，染上德尔塔（原称B16172）毒株的本土病例出现轻微症状或无症状，并不代表疫苗缺乏保护作用。

使用灭活技术的科兴疫苗仍未获我国批准，我国卫生科学局还在等待科兴提交符合流行病特别采用程序（Pandemic Special Access Route，简称PSAR）审批标准的安全数据。

专家团说，根据全球进行的多项研究，科兴疫苗的保护作用不一。目前最完整的疫苗分析显示，科兴疫苗的效能为51％，而科兴疫苗对于德尔塔这类较新变种毒株的实际保护作用仍是未知数。另外，科兴疫苗目前在全球和新加坡都不适合18岁以下孩童或青少年使用。

专家团也提醒专业医疗人员，不应传播未经证实和不科学的信息，而应该根据事实提供建议。