本地三个冠病感染群有新增病例

（早报讯）Atatcutz Singapore理发店感染群和MINDSville@Napiri智障人士之家感染群各增加两起新冠病确诊病例。

根据卫生部今天（6月7日）发布的文告，截至今天中午，新增的五起社区病例都与早前的病例有关。

Atatcutz Singapore理发店感染群的两起新增病例分别是34岁新加坡籍男技术人员和在保诚保险服务新加坡任职的39岁男永久居民。

男技术员是理发店的兼职理发师，和其他早前确诊的三名理发师是同事。他本月2日接受隔离后，4日检测结果呈阴性。但他前天（5日）开始出现症状，再次接受检测后，昨天（6日）确诊。确诊的男经理则与该理发店早前其中一名确诊理发师有过密切接触，前天（5日）接受隔离并于同日出现症状，昨天确诊。这个理发店感染群目前累计病例为八起。

MINDSville@Napiri智障人士之家则有另外两名住户确诊，使得该感染群累计病例增至32起。两名住户早前都已接受隔离。

今天的另一起社区病例是55岁的Alco Engineering Trading Pte Ltd新加坡籍女行政人员，她2月11日最后一次上班。她与早前确诊的金文泰3道职总平价超市投注站职员是家属关系。该感染群目前累计病例为六起。