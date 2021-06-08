（早报讯）美国三大股指周一（7日）表现不一，纳斯达克指数上涨67.23点或0.49％，道琼斯工商指数则下跌126.15点或0.36％，标普500指数也跌3.37点或0.08％。

三只银行股带动本地股市上扬，新加坡海峡时报指数上涨24.77点或0.79％，昨天闭市报3175.81点。

另一方面，由于市场预期需求会改善，以及石油输出国组织（OPEC）继续限制供应，油价盘中曾触及两年高位，但闭市时遭受套利回落。布伦特原油期货价格和美国WTI原油各别下跌0.56％，分别收报71.49美元和69.23美元。

今天值得关注的股票如下：

1.针对Kris能源（KrisEnergy）债务重组计划和决定清盘的事项，持有Kris能源近40％股权的吉宝企业（Keppel Corp）与财务顾问一直在评估集团财务可能受到的影响。

在考虑Kris能源可回收的各种资产、与循环信贷（revolving credit facility）的相关义务、投资金额、合同资产和应收款项的账面金额，以及其他变现资产的成本后，预计今年首半年的业绩会计入3亿1800万元的亏损。

2.胜科海事（Sembcorp Marine）今早开市前披露，由于我国进入高警戒解封第二阶段，集团在为各种项目招聘新的专业员工方面继续面对挑战。因此，集团一直在探索专业员工的替代来源，并表示这可能会导致一些进行中的项目的人力成本增加。

另外，受到冠病疫情的影响，胜科海事昨天披露，与Transocean Offshore Deepwater Holdings达成协议，延后交付两艘超深水钻井船。

3.新达信托（Suntec REIT）为1亿5000万元的次级永久证券（subordinated perpetual securities）定价，年票息率为4.25％。这批永久证券将通过20亿美元欧元中期票据计划发行，所筹集的净收益将用于再融资现有贷款、融资或再融资收购或投资项目等等。

4.机械制造解决方案供应商美特尔（Metal Component Engineering）以425万元收购从事医疗保健业务的Gainhealth公司的85.07％股权，借此进军医疗保健和电子商务市场，以扩大集团的收入来源。