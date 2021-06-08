两次违反居家通知 51岁男子被判坐牢25天

（早报讯）刚从峇淡岛回国，51岁男子在收到居家通知后，即便已出现咳嗽及喉咙痛的症状，也在等着检测结果，他却因一心想着要飞往中国娶妻，两度到移民与关卡局申请离境，今早（6月8日）认罪后被判坐牢25天。

王忠杰（IT顾问，译音）今早承认两项抵触传染病（冠病19居家令）条例2020的罪名。

控状指被告在居家隔离期间，于去年3月27日早上10时至下午2时之间，以及3月30日早上10时到中午12时之间离开住家到移民与关卡局申请离境。

根据移民与关卡局早前发出的文告，被告于去年3月24日从印度尼西亚峇淡岛返回新加坡，接获居家通知，必须居家隔离14天直到4月7日。

庭上今早揭露，他原本打算4月5日飞往中国娶妻，因此即便接获居家通知，仍于3月26日晚上7时许外出，想找议员帮忙他申请离境。

由于他当时已经出现咳嗽及喉咙痛的症状，他因此到医院求诊及接受检测。

隔天早上10时许，虽然检测结果未出炉，他仍外出到移民与关卡局申请离境，但却被当局人员劝回家。

被告第二次到移民与关卡局时，虽然已经获得检测结果，得知结果是阴性，但他仍被劝回家，并被告知当局无法批准他的申请。

被告的代表律师说，他当时因为心急，担心不飞到中国，未婚妻会离开他，而事实也证实，未婚妻离开了他。