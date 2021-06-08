多次拒戴口罩前海军女军官获准保释

（早报讯）涉多次在公共场所没戴好口罩被控的前海军女军官潘秋玉，继两周的精神评估后，今早被押回法庭获准保释。法官再三提醒她遵守“每个人都在遵守”的冠病条例，否则当局就将重新逮捕她。

但是，潘秋玉却在庭上问法官：“你能解释是什么冠病条例吗？”

早前报道，潘秋玉（译音）两周前的5月25日被控上法庭，指她面对一项触犯传染病法令以及六项触犯冠病19（临时措施）法令的罪名。

潘秋玉被控后，法官下令将她还押心理卫生学院进行精神评估，案件今早回到国家法院过堂，有好几位民众特意到场旁听。

潘秋玉今早被押上法庭，控方表示她将可能面对更多的罪名，但不反对让她保释在外，请求法官将保释金额设为1万元。

控方强调，潘秋玉在外必须遵守冠病条例，否则将把她重新逮捕。

潘秋玉庭上表示，她认为自己不需要人为她保释，指她是荣誉的前海军军官，不应该遭受如此的对待，觉得自己提交3000元的个人担保就好。

法官回答，指她将面对更多的罪名，不可能个人担保，问她是否有人愿意帮她保释。

潘秋玉说自己的亲人要不上了年纪要不有病缠身，朋友都旅居海外。

法官最终把保释金额设为8000元，要她想办法找人为她保释，并且提醒她务必要遵守冠病条例。

但是，潘秋玉问法官：“你能解释什么冠病条例吗？”

法官好声好气回答，说：“就是大家都在遵守的冠病条例，出门在外必须戴上口罩。”

潘秋玉听闻后似乎不太情愿的回答：“好的，法官大人。”

根据控状，潘秋玉除了被指去年5月在纽顿中心不戴好口罩，以及在去年6月居家通知期间离开酒店房不戴口罩以外，也被控在去年12月至今年5月之间四次在公共场所没把口罩戴好。

这包括她在上个月15日于滨海湾金沙商场地下一层广场，被网民拍到逛街没戴口罩的事件。根据网上疯传的视频，她当时也对上前提醒戴口罩她的安全距离大使破口大骂，并高声质问：“你用什么身份命令我？”

控状显示，她另外两次没带好口罩是在去年12月2日于克拉码头中央广场（Central Mall），以及今年5月18日于百胜楼（Bras Basah Complex）。

首次触犯冠病19（临时措施）法令者可被判罚款1万元，或坐牢最长六个月，或两者兼施。重犯则可入狱最长一年，并面对最多2万元的罚款。