聚集喝酒还袭警 男子被控

（早报讯）43岁男子在组屋楼下喝酒，还骂警员脏话和脚踢警员，今天（6月8日）被控上法庭。

警方昨晚发文告，警方于前晚9时30分左右，接获一起在实龙岗4道组屋底层有人聚集与喝酒的通报，当警方到场时，发现一名男子喝酒以及没戴口罩。警员多次劝告男子，男子拒绝合作以及造成他人困扰。随后，当警方逮捕他时，男子向警员骂脏话和用脚踢一名警员。

男子在涉及违反酒类管制法令（Liquor Control Act）和在《冠病19（临时措施）（管制令）》条例2020下违反安全距离措施接受调查，今早被控上法庭。

被告是罗安福（43岁），他面对两项控状，指他在本月6日晚上9时45分许，在实龙岗4道第212座组屋底层，妨碍一名警员执行任务，还用右脚踢对方的小腿。此外，他也对两名警员爆粗口。他今早面控后，案展至本月22日过堂。

根据使用暴力妨碍公务员执行任务将触犯刑事法典第353条文，若被判罪成将面对四年监禁或罚款，或两者兼施。而对公务员使用辱骂性言语的罪行，在防止骚扰法令（Protection From Harassment Act）第256A章节6(3)条文下，若被判罪成将罚款不超过5000元，或面对不超过12个月监禁或两者兼施。

任何人在《冠病19（临时措施）（管制令）》条例2020下违反安全距离措施，若罪成可被罚款最高1万元，监禁最长六个月，或两者兼施。

警方对此类针对执行职务的警员进行暴力行为采取零容忍态度，提醒市民认真对待安全距离措施。

记者走访现场，居民林太太（72岁，文员）受访时表示，她下楼买东西时，发现一名橙衣阿叔坐在楼下，拿着电话大声骂粗话，另一名阿叔则坐在对面。

“到了晚上10时许，有人大喊大叫，阿叔之后被捕。”（人名译音）