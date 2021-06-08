警展开全岛扫荡行动 158男女涉非法赌马助查

（早报讯）警方展开突击行动，捣毁全岛多个涉及非法赌马活动和违反安全距离措施的地点，对涉案的158人进行调查。

警方今早（6月8日）发文告指出，在4月24日至6月6日期间，刑事侦查局和七大警署的警员，在全岛多处如直落布兰雅弯、红山景、实龙岗中心、勿洛、武吉巴督、兀兰、马西岭和义顺等地针对非法赌马活动展开扫荡行动，建屋发展局也支援扫荡行动，对违反安全距离措施者采取执法行动。

涉嫌非法赌马活动和抵触安全距离措施的147名男子和11名女子，年龄介于36岁至83岁，皆被警方列入调查。

在扫荡行动中，警方起获7万6000元现金、多部手机和相信是投注记录的文件。

初步调查显示，158名涉案男女包括非法收注者、跑腿及赌客。警方仍在调查此案。

警方指出，任何向非法赌博业者下注的人若罪成，将被判高达5000元的罚款或6个月监禁，或两者兼施。非法赌博业者若罪成也将被判介于2万元至20万元罚款及高达5年监禁。在冠病19（临时措施）法令下被控，视情况而定若罪成罚款介于300元至1000元，若严重触犯条例，可被罚款1万元，或监禁6个月，或两者兼施。

警方表示，严厉看待任何形式的非法赌博活动，将继续采取执法行动，追究涉案者的责任，并呼吁公众应该远离非法赌博活动，遵守安全距离措施。