本地传播的冠病病例中449人感染须关切变种毒株

（早报讯）截至5月31日，本地传播的冠病病例中，有449人感染须关切变种毒株，当中428起为B16172（Delta）变种毒株。

在其他病例中，有7起为B117（Alpha）毒株、9起为B1351（Beta）毒株，另外5起为P1（B11281, Gamma）毒株。

境外输入的病例方面，则有491起感染须关切变种毒株，当中有122起为B16172（Delta）变种毒株。

其他境外输入病例中则有197起为B117（Alpha）毒株、168起为B1351（Beta）毒株，4起P1（B11281, Gamma）毒株。

本地至今一共发现16种不同的变种毒株，上述4种被世界卫生组织归类为“值得关注变种毒株”（Variant of Concern，VOC）。

卫生部发言人指出病毒变种是自然的过程，国家公共卫生实验室（National Public Health Laboratory）会为所有本地确诊病例进行基因组排序。

卫生部表示，已采取任何必要措施及时隔离和圈定本地传播病例，而输入型病例也已在抵新之时履行居家通知或接获隔离通知。

据目前所见，一些变种毒株的传播力更高，卫生部表示已相应地调整应对措施，过去两周本都传播的病例数量也有所减少。