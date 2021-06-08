OTS控股以每股0.23元IPO 未来两到三年内走出欧盟市场

（早报讯）食品制造商OTS控股集团（OTS Holdings），以每股0.23元的发售价展开首次公开售股（IPO）。疫情无阻集团想要壮大业务的决心，接下来将继续扩大亚洲市场业务，并计划在未来两到三年内走出欧盟市场。

OTS控股将发售4100万股，供公众认购的股票为100万股，认购活动从今天傍晚6时开始至6月15日中午12时截止，并将在6月17日于新交所凯利板首日交易。

它此次IPO规模约943万元，其中656万元归公司。这笔资金将用作提高生产效率和产能，其中包括了收购新机械和设备。所筹集的资金也将用于扩大海外业务，如初步投资于菲律宾市场，以及研发新产品用途。

集团自2016年起已经开始着手准备上市事宜。集团董事经理王美集（58岁）接受《联合早报》专访时说：“新加坡市场已饱和，所以最终还是得走出海外。但在拓展至海外市场之前，集团在人手、系统和策略方面的基础需先打好，所以我们花了一些时间整顿业务后，才会决定上市筹集资金。”

除了拓展业务，上市的另一个目的是要提升品牌知名度，提起公众对集团的信心。最后，集团也希望可以借这个扩大业务的机会来吸引更多人才，然后从中寻找最佳的接班人，这也意味着OTS控股以后可能不再是家族生意。

OTS控股是由王美集的父亲和妹夫在1993年创立，后来由儿女们接手经营。集团旗下品牌包括老字号金桥牌、Kelly's和符合清真认证（Halal）的EL-Dina，业务主要分布于新加坡和马来西亚市场。