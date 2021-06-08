部分新电信光纤宽带服务中断半天 现已恢复

（早报讯）部分地区的新电信光纤宽带服务用户今早（6月8日）无法上网，在服务故障半天后，现已全面恢复。

新电信今天（6月8日）上午9时48分在面簿贴文指出，部分用户无法使用光纤宽带服务，工程师正在解决问题，公司对所造成的不便致歉。

新电信在前一则于今早7时50分发出的贴文中指出，公司已通宵完成一项维修工作，如果光纤宽带用户仍无法上网，可重启所有路由器。

新电信过后在傍晚6时左右帖文指出，公司所有光纤宽带服务已全面恢复，受影响的新电信光纤宽带服务主要集中在中部和东部。

“我们意识到这对很多居家办公的人来说是段艰难的时刻，我们为服务中断感到非常抱歉。”

受影响的新电信用户本月可获得10％的宽带折扣，这将显示在7月份账单中。如果受影响用户也是新电信后付费（postpaid）手机用户，将收到短信通知免付本日的本地手机流量费用。