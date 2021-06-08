卫生科学局展开“盘古行动” 逾700件非法药品下架

（早报讯）卫生科学局在为期一周的“盘古行动”中，从电商平台撤下超过700件非法药品。被撤下的药物，多是治疗高血压、糖尿病和胆固醇等慢性疾病的处方药。

根据新加坡卫生科学局今天（6月8日）发布的文告，当局在5月18日至25日参加由国际刑警组织号召的“盘古行动”（Operation Pangea）全球行动周中，就查获与撤下700多件非法药品。

卫生科学局已连续14年参与这项全球性行动，今年有92个国家参加。各国于这周同时加强对当地电子商务平台的监测，以发现和打击网上销售的非法保健品与药物。

卫生科学局另外还撤下一些如减肥药、性增强药物和皮肤美白化妆品等健康产品，当局在这些保健品中检测出掺杂假药成分、违禁物质，或是被海外监管机构警告有安全隐忧的药物。

在今年1月到5月之间，卫生科学局已从本地电子商务平台上撤销3200多件健康保健产品。

卫生科学局提醒公众，在网上购买健康产品时要谨慎。不合规格的药品可能更便宜，或谎称提供更好的价值；那些承诺快速达到奇效的健康产品，或带有夸大的声明，消费者应注意。

当局还建议网购健康产品时，应从信誉良好的零售商网站或有实体店面的店家购买。处方药应当由医生根据个人病情开出。