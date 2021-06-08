逾3万名对食物或药物过敏者将获通知 可登记接种疫苗

（早报讯）卫生部再放宽疫苗接种。从今天（6月8日）起，3万多名对食品或药物有过敏反应但对冠病疫苗或其成分不过敏者，将陆续收到通知，可登记接种疫苗。

卫生部长王乙康今晚在面簿个人页面上透露上述消息。他也回应近日社交媒体上流传有关信使核糖核酸（mRNA）冠病疫苗的不实信息，感谢有人愿意发声捍卫循证科学（evidence-based science），在众多信息分散注意力之时，仍有民众继续支持疫苗接种。

王乙康指出，目前超过75%的年长者与符合年龄资格的成人已接种疫苗或已登记接种，应届毕业生也有约90%即将或已经完成接种。

他指出，在政府尝试控制疫情的当儿，近期有好些与疫情相关的议题在社交媒体引起关注，包括有人说疫苗对人体有害或无效等，近来也发生好几起揭发人性丑陋的事件，这些事件大多涉及种族歧视与排外主义。

他说：“我欣赏这时候勇敢站出来呼吁大家体谅彼此，团结及展现友爱的民众，也希望赞扬愿意捍卫循证科学的人。”

近日社交媒体上流传有关mRNA疫苗的不实信息，当中包括有医生发出公开信，要求让儿童接种灭活疫苗，而非mRNA疫苗。冠病疫苗专家团昨天回应重申，辉瑞和莫德纳mRNA疫苗仍然安全且高度有效，并且继续对变种毒株发挥保护作用。

专家团也提醒专业医疗人员，不应散播未经证实和不科学的信息。

本月起，冠病疫苗接种已陆续放宽。从上周五起，怀孕妇女与正在接受治疗的癌症病患已可以登记接种。经冠病疫苗专家团检讨后，下来对海鲜、止痛药或抗生素有严重过敏反应（anaphylaxis），但对信使核糖核酸冠病疫苗或其成分不过敏的人，将获准接种辉瑞和莫德纳疫苗。