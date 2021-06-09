（早报讯）美国隔夜股市普遍走弱。道琼斯工商指数和标普500几乎持平作收，纳斯达克指数小涨43点或0.31％。

市场抱持观望态度，本地股市先跌后升，新加坡海峡时报指数昨天闭市报3167.14点，下滑8.67点或0.27％。

今日（6月9日）可关注股票：

1. 昇菘集团（Sheng Siong）子公司昇菘（中国）超市有限公司与云南盈峻商业运营管理有限公司签订租赁契约，在云南省昆明市承租一个3万7800平方英尺的零售空间。新店面预计在今年第三季结束前开始营运。新店面估计不会对集团截至今年底的财年带来显著影响。

2. KTL环球（KTL Global）得到新加坡交易所批准，延后召开常年股东大会。公司必须在6月29日之前召开股东大会。另外，企业管制局（ACRA）也批准公司申请，可延后至7月30日之前提交年度申报表。

3. Kris能源（KrisEnergy）披露，已经接获来自Madison Pacific的通知，将委派接管人，接管柬埔寨子公司签订的贷款协议所抵押的股份和资产。

4. 谢美丽控股（Mary Chia）得到新交所批准，延后至6月30日前发布2021财年业绩，以及延至8月14日前召开常年股东大会。

5. 庆源企业（King Wan）回应新交所询问时指出，公司共有多达4468万元其他应收款（other receivables），大部分是附属和合资公司的预付款。这些预付款包括用于购买中国房地产、支持本地房地产发展项目、以及支持大士南宿舍（Tuas South Dormitory）营运等。