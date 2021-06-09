金管局将把气候风险纳入外汇储备管理 并计划强制要求金融机构进行气候相关披露

（早报讯）新加坡金融管理局接下来要把气候风险和机会纳入外汇储备管理中，并拨出18亿美元（23.8亿新元）资金专门投资气候相关的投资机会，已委任五名基金经理来管理气候相关的股票和固定收益投资组合。

新加坡金融管理局今天首次发布可持续报告，金管局局长孟文能（Ravi Menon）在记者会上宣布了当局的多项绿色和可持续发展措施。

此外，金管局接下来会向金融业征询意见，强制要求金融机构提供气候相关的披露。新加坡交易所也会向市场征询意见，要求上市公司作出和气候相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-related Financial Disclosures，TCFD）建议一致的气候相关报告。

孟文能在记者会上说：“在减少温室气体排放和缓解气候变化的全球努力方面，新加坡致力于尽自己的一份力量。事实上，环境可持续发展一直是新加坡发展的重要部分。”

他说，金融业是可持续未来的关键，它支持经济向低碳密集型过渡，并将资本引向绿色技术和基础设施。

他指出，金管局会从四个方面着手推动可持续发展。它作为中央银行和金融监管机构，将与金融机构合作加强新加坡金融业对环境风险的抵御能力。此外，金管局将与金融机构合作，发展充满活力的绿色金融生态系统，以支持亚洲向低碳的未来过渡。

金管局也将把气候风险和机会纳入投资框架，同时减少自身的碳和环境足迹。