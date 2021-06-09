家庭主妇被激进化不愿接受改造 遭内安局拘留

（早报讯）一名过去曾担任兼职宗教教师的34岁家庭主妇因激进化行为加剧，不愿被改造，继续支持伊斯兰国组织暴行，今年4月在内部安全法令下被拘留。

根据内部安全局今天（6月9日）发布的文告，被拘留的是新加坡公民茹卡雅（Ruqayyah binti Ramli，34岁）。当局发现她受马来西亚籍丈夫费德伍斯（Mohd Firdaus bin Kamal Intdzam，33岁）影响，被激进化后，去年8月已颁布限制令给她。

调查显示，她当时支持丈夫加入伊斯兰国组织并为组织战斗，她也愿意陪他去爆发冲突的地区，好让她照顾家庭和协助组织的受伤战士。

虽然已接获限制令，茹卡雅的激进化行为仍有所加剧，还参与不利于我国安全的活动。她不愿付出任何努力参与改造计划，始终坚信她的激进化看法，继续支持伊斯兰国组织的暴行。她也违反限制令条例，执意继续在网上与海外伊斯兰国组织支持者保持联系。为了不让她进一步激进化下去，当局决定拘留她。

另一方面，两名自我激进化的新加坡人上个月被内部安全局释放。早前被拘留的费莎尔（Mohamed Faishal bin Mohd Razali，30岁)和哈加（Kuthubdeen Haja Najumudeen，38岁)因改造进展顺利，经当局评估，已不再造成安全威胁，因此被释放。