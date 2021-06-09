双溪加株家具公司员工捅死老板 判监20年

（早报讯）不满被家具公司裁退，患有严重抑郁症的男员工持刀上门找三个老板“复仇”，捅死一人并砍伤另一人，另外逼第三个老板吞下红包。他接着把众人围堵在办公室内，自捅肚子与割腕并说：“你们为何要解雇我，我已无路可走。”

被告余景文（24岁）今早在高庭被控误杀与持危险武器蓄意重伤他人的两项控状，被判坐牢20年。

这起轰动一时的命案发生于2019年3月11日下午1时许，在双溪加株环道国际家具中心的JIJI家具公司内。死者林欣杰（29岁）与伤者李铭桥（30岁）都是家具公司的合伙人。

被告是家具公司的货仓职员，他落网后原本被控谋杀，但因被诊断案发时患有严重抑郁症，控方后来将谋杀控状减轻至误杀。他另外面对八项控状包括刑事恐吓与非法禁锢，交由法官下判时考虑。

根据控方所披露的案情，被告来自马来西亚，在女友的介绍下，从2017年3月起到JIJI家具公司当货仓人员。女友当时也是同一公司的员工。

被告最初表现不错，但自2018年9月起，他的工作表现每况愈下，包括经常无故旷工。死者与其他老板原本在案发一个月前打算将他辞退，但最后决定在给被告一次机会。

案发早上，被告告诉女友他不想上班，女友听后气得给他一个巴掌。女友也收到其中一名老板潘再兴的通知，叫被告从此不必回去上班了，女友把此事传达被告。

被告知道后非常生气，他带着两把刀子回到公司，右手持着菜刀冲向李铭桥，往他的头部和脖子砍下去。然后，他转向死者，往死者的脖子砍下多刀，现场有三名职员目睹这一幕。

被告持刀指着潘再兴，并把潘再兴早前给他的20元春节红包，丢回给潘再兴；他叫潘再兴把红包吃下去并说：“别把我当乞丐。”潘再兴照做，把红包塞入嘴里。

接着，被告关上办公室的大门，阻止众人离开办公室。他举起刀子，往自己的肚子捅下去，再用另一把刀子割腕，然后整个人跌倒在地板上，嘴里嚷嚷着：“你们为何要解雇我，我已无路可走。” 潘再兴趁机赶紧取走被告的刀子，警方不久后抵达现场，将被告逮捕。（人名译音）