感冒却四处走 还偷咳嗽药水 女郎监10月6周

（早报讯）女郎出现感冒症状求医，得知需要待在家中后称要取消看诊，随后还搭私召车“趴趴走”参加丧礼，也涉及破门行窃偷咳嗽药水，被判坐牢10个月6周。

被告是48岁的丽塔·甘塔。被告面对10项控状，包括抵触传染病法令、偷窃和破门行窃等控状，控方以其中5项提控，其余的由法官下判时一并考虑。

案情显示，去年7月19日早上，被告因咳嗽到兀兰一间诊所看诊。医生为她检查后发现她有急性呼吸道感染症状，给她5天病假。医生吩咐被告必须留在家中，并要求她进行冠病检测。

怎料，被告听闻后，立即改变主意，称要取消看诊，并在未获得病假证之前，匆匆离开。

随后，被告到先超市购物、再乘搭私召车到商场买花圈。随后，她回到住家与家人会合后，再乘坐丈夫的车，一同到后港参加友人的丧礼。

据案情，大约有20人出席丧礼，被告和丈夫一同乘坐巴士到万礼火化场，直到晚上7时才离开。

另外，被告在诊所被解雇后，竟破门行窃偷走咳嗽药水，并在药水里加水“偷梁换柱”。

案情显示，被告从2019年开始在一间诊所担任诊所助理，不过因工作表现差，隔年6月24日遭诊所负责人解雇。负责人的妻子是该诊所的医生。

几天后，医生发现其中两个罐子里的咳嗽药水似乎被稀释，立即通知丈夫。调查显示，被告在6月6日凌晨3时30分乘私召车到诊所，成功登入门锁密码后，从柜子里偷走药水。

她先是把一部分的咳嗽药水从罐子里倒入另一个空罐，之后再往药水里加水。被告到家后，把价值116余元的药水倒入10个90毫米的瓶子。

被告坦言，她一人把10瓶药水喝完，也称在诊所上班后，染上咳嗽药水瘾。进一步调查揭露，被告早在被解雇前，已开始偷咳嗽药水。

她昨午认罪后，被判坐牢10个月及6周。