洋汉酒后威胁警员 判强制性治疗

（早报讯）洋汉被指酒后闹事、辱骂警员，不满被捕，扬言认识警方高层、总检察署的人，威胁毁掉警员的事业，今早被判12个月强制性治疗。

这起事件发生在前年12月6日凌晨12时许，地点是牛车水一带客纳街（Club Street）的一间餐厅。

被告是来自英国的杰斐逊（45岁），他面对四项控状，包括触犯防止骚扰法令和酒类管制（供应与饮用）法令，控方以其中两项提控，余项交由法官下判。

案情显示，当晚有个食客拿着牛排刀要求食物，四名警员被派前往调查。被告当时已喝了一些啤酒，被叫出餐厅外接受询问时拒绝合作，故意让随身物品掉在地上，不愿捡起，还不断挥舞双手并大喊“不”，不愿回答问题。

被告还称自己认识警方高层，会举报警员，并骂粗话，被当场逮捕。

在被带往中央警署途中，被告在警车内继续抱怨，说自己被捕很“荒谬”和“恶心”，还要求警员带自己回家，不然他们后果会很惨。

此外，被告也不满自己被戴上手铐，辱骂警员，指他们种族歧视，并大声质问逮捕他的依据，威胁要“揭露”警员。

被告也称自己与总检察署“有关系”，可以毁掉警员的事业，被告的行为都被警员佩带的穿戴式监控摄像装置（Body Worn Camera）拍下。

控方指出，心理卫生学院报告显示，被告的精神问题是犯案的因素之一，因此不反对被告接受12个月的强制性治疗。

法官最终判被告接受12个月的强制性治疗，也要根据建议到国立成瘾治疗服务接受辅导。